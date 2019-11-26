أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26- 11-2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-11-2019.

إيقاف تداول 8 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ايديتا للصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، ليسيكو مصر، بلتون المالية القابضة، الملتقى العربى للاستثمارات، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى.

البورصة تخسر 6.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.047 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.047 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 108.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 35.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 57.98%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 72.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.09%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 353 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، 227.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 119.7 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 16521 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.

وارتفعت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى بسعر إغلاق 5.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 71.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.69%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 35.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.36%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 122.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.94%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 29.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.44%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.94%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.809 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى إغلاق 7.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%