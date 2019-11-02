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12 قرية ضمن المخطط الاستراتيجى لوزارة الإسكان بسوهاج..تعرف عليها

السبت، 02 نوفمبر 2019 02:00 ص
12 قرية ضمن المخطط الاستراتيجى لوزارة الإسكان بسوهاج..تعرف عليها الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
كتب أحمد حسن

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اعتمد وزير الإسكان، المخطط الاستراتيجى العام لـ12 قرية بمحافظة سوهاج، وهى كالتالى

مركز برديس

منشأة برديس

نجوع برديس

العساكرة

الساحل بحرى

الساحل القبلى

أولا يحى قبلى

أولاد يحى بحرى

وحدة محلية أولاد يحى بحرى

قرى النصيرات

العقارية

وحدة اولاد سالم بحرى بمركز دار السلام

قرية الزواتنة القبلية

وحدة محلية المجابرة

مركز جرجا

وكانت الحكومة قد اعتمدت فى وقت سابق المخطط الاستراتيجى العام لنحو 40 مركز ومدينة وقرية بعدد من المحافاظات، أبرزها المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، والمخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والمخطط الاستراتيجى العام لقرية أبيوقا بمحافظة كفر الشيخ طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

كما اعتمدت الحكومة المخطط الاستراتيجى العام لـ 17 قرية بمراكز " الزينية والقرنة وإسنا والأقصر وأرمنت بمحافظة الأقصر، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الورادة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

واعتمد أيضا وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى لـ 5 قرى بمركز دار السلام ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج طبقا للاشتراطات التخطيطة والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

الحكومه

المخطط الاستراتيجى للقرى والمراكز

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