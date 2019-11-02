نقابة المهن التعليمية تنظم دورة تدريبية للمعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر

كتبت آية دعبس

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تنظيم النقابة العامة لدورة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ،على أن تكون مدة الدورة أسبوعين بمقر النقابة العامة بالجزيرة ، من خلال محاضرين من الأكاديمية، ومن يجتاز هذه الدورة له الحق في حضور دورة الرقابة الادارية .

وأشار نقيب المعلمين خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم السبت، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، مع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابة بالقاهرة والجيزة والقليوبية ، إلى أنه سوف تنظم النقابة أيضاً دورات icdl بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى بدولة الإمارات، على أن يتم اعتماد 25 مركزاً تدريبياً على مستوي الجمهورية للتسهيل على المعلمين بالمحافظات والأقاليم.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض نقيب المعلمين جهود النقابة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بصندوق المعاشات ، وصندوق الزمالة وما يتضمنه من زيادة الميزة التأمينية وزيادة القرض الحسن ، بالإضافة إلى صرف ميزة تعويضية لورثة المعلم المتوفي بحادث ، وصرف إعانة صحية لأصحاب الأمراض المستعصية ، ورحلات العمرة ، وكذلك مراحل تطوير مصايف المعلمين.