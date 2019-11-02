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نقابة المهندسين تبدأ تلقى طلبات تجديد الاشتراك بالرعاية الصحية.. صور

السبت، 02 نوفمبر 2019 04:54 م
نقابة المهندسين تبدأ تلقى طلبات تجديد الاشتراك بالرعاية الصحية.. صور جانب من افتتاح مشروع العلاج
كتبت آية دعبس

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افتتح المهندس محمود مغاوري- أمين عام نقابة المهندسين ، والمهندس مؤمن شفيق- أمين صندوق النقابة ، والمهندس سمير أبوالفتوح مقرر لجنة الرعاية الصحية اليوم السبت،  تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2020 والذي سيستمر إلى الأربعاء 29 يناير القادم.
 
كما قاموا  بتفقد سير العمل بمقر الخدمات النقابية والاطمئنان على سرعة إنهاء الإجراءات والاستماع لمقترحات بعض المهندسين الحاضرين.
 
الجدير بالذكر أن مشروع الرعاية الصحية لعام 2020 سيشهد زيادة المساهمة في خدمات الأسنان من 300 جنيه الي 400 جنيه للعضو والزوجة والأبناء ، اما الوالدين من 250 جنيه إلى 300 جنيه، على أن تزيد المساهمة للأسرة كاملة من 700 جنيه إلى 800 جنيه، ويخدم مشروع الرعاية الصحية مايقرب من 450000 مستفيد من المهندسين وذويهم.
 
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نقابة المهندسين

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