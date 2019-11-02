نقابة المهندسين: استمرار بيع وحدات سكنية للأعضاء فى التجمع وأكتوبر والعبور

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للمهندسين ، إنها مستمرة فى بيع الوحدات السكنية المتبقية بكل من مشروعات "التجمع الخامس، العبور، أكتوبر، العاشر من رمضان"، وذلك لعدم تمكن بعض المهندسين من الحجز فى تلك المشروعات، وحضور القرعات الخاصة بكل منهم لبيعها، مشيرة إلى أنه يتم البيع عن طريق أسبقية الحجز بعد المعاينة.

كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، قد أعلنت عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لوحدات التجمع الخامس يتم تقديم تسهيلات فى السداد حتى 8 سنوات، مع سداد 35% كمقدم للحجز، لمساحات تبدأ من 120 م2، إلى 185 م2، وفى مدينة 6 أكتوبر يتم سداد 40% مقدم للحجز، وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة، ويتم تسليم الوحدات فور سداد المقدم.

وفى إسكان العاشر من رمضان مساحات تبدأ من 60 م2 حتى 115م2، والأسعار تتراوح من 2500 إلى 3 آلاف، مع سداد 40% كمقدم للحجز، وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة، وتسليم الوحدات فور سداد المقدم.