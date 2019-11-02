مواد تعليمية لمرضى السرطان تفيدهم وأسرهم في إدارة تكاليف العلاج

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يبدو أن بعض أطباء الأورام يجدون الكثيرمن المشقة قد تمتد إلى فشلهم فى مناقشة تكاليف الإختبارات الجينية لمرضاهم. ووفقا لتحليل أجراه باحثون ينتمون لـ"جمعية السرطان الأمريكية"، يناقش ما يقرب من إخصائى من بين كل سبعة أخصائيين فقط تقييمات وتكاليف الإختبارات الجينية التى يتحتم على المرضى إجراؤها .

ويرجع هذا الإخفاق إلى ارتفاع تكاليف هذه الاختبارات والتى تصل إلى 2000 دولار ، ولا تغطى من جميع برامج التأمين الصحى أو تندرج ضمن العلاجات الموصى بها بناء على النتائج المتوصل إليها، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

وقال الدكتور روبن يابروف، أستاذ علم الأوئبة والمديرالعلمى فى مركز ابحاث الخدمات الصحية فى نيويورك:" تعد الصعوبات المالية الطبية ، مثل مشاكل دفع الفواتير الطبية، أو تأخير أو استمرارالرعاية بسبب التكلفة، أمرا شائعا على نحو متزايد بين مرضى السرطان والناجين منه " .

وأوضح أن الاختبارات الجينية والعلاجات المرتبطة بالسرطان قد تكون باهظة الثمن، وحتى المرضى الذين لديهم تغطية تأمين صحى خاص ، قد يواجهون تكاليف باهظة، حيث يلعب أطباء الأورام دورًا رئيسيًا فى مناقشة خيارات العلاج مع مرضاهم".

وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل يبانات مستخلصة مما توصل إليه 1,220 عالم من أطباء الأورام الذين تحدثوا عن مناقشات الاختبارات الجينية مع مرضى السرطان فى المسح الوطنى للطب الدقيق لعام 2017 فيما يتعلق بعلاج السرطان، وهى دراسة استقصائية أجريت تحت رعاية "المعهد الوطنى للسرطان والمعهد القومى لبحوث الجينوم البشرى".

ومن بين أطباء الأورام الذين شملهم الاستطلاع، أفاد 50% أنهم غالبا ما يناقشون التكاليف المحتملة للإختبارات والعلاجات ذات الصلة ، وأشار 26,3 % إلى أنهم "أحيانا" تحدثوا عن الأسعار.. في حين قال 23,7 % إنهم لم يناقشوا "أبدا" التكاليف عند التوصية بإجراء الإختبارات الجينية.

وأشار "يابروف" إلى أن "العديد من أطباء الأورام يناقشون تكاليف الإختبارات الجينية والعلاج ذى الصلة .. فمن المهم أيضا لمرضى السرطان وعائلاتهم طرح أسئلة حول خيارات علاجهم لضمان إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية ".. وأضاف :" أن الرابطة تقدم موادا تعليمية للمرضى تركز على كيفية إدارة التكاليف المرتبطة بالعلاج".