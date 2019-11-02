مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة.

جاء ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.

وأكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة المركز – مسجل شقى خطر "سرقات عامة" – سبق اتهامه فى 41 قضية "سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة" –مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام "جناية" - حكم "جنحة") والذى يتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان إختباء المتهم، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم (عاطل – مقيم بدائرة المركز –سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا "ضرب – تبديد – خيانة أمانة" – مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور) وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وتم ضبط ا ( بندقية آلية – 6 خزينة لذات العيار – بندقية FN - 6 خزينة لذات العيار – قنبلة يدوية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش محلى الصنع –كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 80 كيلو لمخدر البانجو – 4 كيلو لمخدر الحشيش – 1,600 كيلو من مخدر الأفيون – 280 قرص ترامادول– سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ونم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.