محافظ مطروح يوجه بتعدد مصادر الكهرباء ومراجعة أجهزة التوصيل التلقائي بالمستشفيات

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، المهندس سعيد خليل رئيس قطاع شركة كهرباء البحيرة بمطروح، بمراجعة جميع أجهزة الفصل والتوصيل التلقائي للتيار الكهربائي" its " في جميع المستشفيات بالمحافظة، للاطمئنان على توافر الكهرباء بها وقت الطوارئ، خاصة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي، مع عدم ربط المستشفيات على خط ربط كهرباء واحد، وإضافة مولد كهرباء، مع التأكيد على تقديم أي دعم من المحافظة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع تنفيذي، عقد برئاسة محافظ مطروح، وبحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.
وشدد محافظ مطروح، على مراجعة كافة أجهزة التوصيل التلقائي للكهرباء بالمستشفيات، مع ضمان التشغيل المستمر للكهرباء، خاصة بالحضانات وغرف العمليات والعناية المركزة حفاظا على سلامة وأرواح المرضى.
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