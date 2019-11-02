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محافظ الجيزة يوجه بإزالة عقار مائل فى شارع التحرير بالدقى

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:03 م
محافظ الجيزة يوجه بإزالة عقار مائل فى شارع التحرير بالدقى جانب من جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقار بشارع التحرير بحى الدقى والصادر بشأنه قرار إزالة نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة، ووجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء فى أعمال الإزالة خلال 72 ساعة.
 
والتقى راشد بعدد من السكان حيث أكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناء على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لثبوت وجود ميل يخل بإشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم .
 
كما أكد لهم أن المحافظة وبكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تميز وأن سلامتهم تأتى فى أولى الاهتمامات وللسكان الحق الكامل فى الطعن على القرار .
 
رافق المحافظ المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة وأحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.

الدقي

عقار مائل

ازالة عقار

عقارات مخالفة

محافظ الجيزة

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