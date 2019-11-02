محافظة القاهرة: متابعة دورية لأعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة المحافظة تجرى حاليا أعمال مرافق بمنطقة شق الثعبان بحى طره "كهرباء ومياه وصرف صحى" ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يتابع بشكل دورى أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، ويتم الإجتماع مع مسئولى الشركات المنفذة ومسئولى جهاز منطقة شق الثعبان لمتابعة ما يتم تنفيذه والعمل على حل المشاكل التى تواجههم أول بأول.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سلم 36 عقد تمليك نهائى موثق لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ استكمالاً لما تم توزيعه من قبل 44 عقدًا فى إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى، التى تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل .