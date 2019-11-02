لائحة الذوق العام فى السعودية.. 4 مخالفات × أسبوع.. اعرف القصة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دخل قانون ما يعرف بـ لائحة الذوق العام بالمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية 27 سبتمبر 2019، بعدما أقره مجلس الوزراء بالمملكة قبل شهر رمضان الماضى.

وبحسب وسائل إعلام سعودية استهل الشارع السعودى تطبيق لائحة الذوق العام بنحو 4 مخالفات، شملت لبس الشورت غير المحتشم فى الأماكن العامة بعد انتشار معلومات فى وسائل التواصل الاجتماعى تفيد بنفى تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس فى الأماكن العامة بالسعودية أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة.

ومخالفات الذوق العام التى حددها وزارة الداخلية السعودية هى:

• ارتداء اللباس غير اللائق فى الأماكن العامة وتخطى طوابير الانتظار والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء، ولا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم أو ارتداء زى أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

• الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة.

• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية وتشغيل الموسيقى فى أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

• إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

• استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما فى حكمها بما يؤذى أو يضر مرتاديها أو يؤدى إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.

• تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.

‏وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التى أصدرها وزير الداخلية السعودى، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أى عقوبة على أى سلوك لم ينص عليه فى جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أى مخالفات.