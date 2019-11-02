كيف تحمى نفسك من تمدد الأوعية الدموية والجلطات؟.. بالأكل الصحى والرياضة

كتبت فاطمة ياسر

تمدد الأوعية الدموية هو مرض يصاب به الأوعية الدموية بالانتفاخ داخل الشرايين، وهذا الأمر يعد خطرا نتيجة لاحتمالية تعرض الأوعية للتمزق والإصابة بنزيف داخلي، وللتعرف أكثر عن هذا المرض عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع "webmed" و"Everyday health".

هل تعلم أن عدم الاهتمام بعلاج تمدد الأوعية الدموية من الأمور التي تزيد فرص الوفاة، نعم نتيجة لانتفاخ الأوردة وتعرضها للنزيف، ولذا هناك بعض النصائح للوقاية من تمدد الأوعية الدموية، ومنها:

- الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها لتجنب الإصابة بتمدد الأوعية الدموية، ولذا عليك اتباع نظام غذائي صحي خالي من الأطعمة الدسمة، والمقليات واستبدالها بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم.

-عليك تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من التعرض للارتفاع تجنبا للإصابة بتمدد الأوعية الدموية، ولذا عليك الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأملاح، مع ضرورة قياسه بشكل دائم.



تمدد الاوعية الدموية

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية، ولذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، مع ضرورة القيام بتناول الأطعمة قليلة السعرات الحرارية.

-من أهم النصائح التي يجب القيام بها هي ممارسة الرياضية لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بتمدد الأوعية الدموية، وتحافظ علي تنشيط الدورة الدموية، وزيادة نسبة تدفق الدم.