كاواساكى.. مرض الحمى الحاد يصيب الأطفال الصغار.. تعرف عليه

كتبت هند عادل

العديد من الأمراض الغامضة التى قد تصيب الإنسان دون أى سابق إنذار أو سبب، مرض كاواساكي (KD) ، المعروف أيضًا باسم متلازمة كاواساكي، هو مرض الحمى الحاد الذي يسبب مرضًا مجهولًا يصيب بشكل أساسي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تشمل العلامات السريرية الحمى والطفح الجلدي وتورم اليدين والقدمين وتهيج واحمرار بياض العينين والغدد اللمفاوية المتورمة في الرقبة وتهيج وإلتهاب الفم والشفاه والحلق.

مرض كاواساكى هو السبب الرئيسي لأمراض القلب المكتسبة وتشمل المضاعفات الخطيرة توسع الشريان التاجي وتمدد الأوعية الدموية، والعلاج القياسي ، الجلوبولين المناعي الوريدي والأسبرين ، ويقلل بشكل كبير من تطور هذه الشذوذات في الشريان التاجي.

ومرض كاواساكى يحدث في جميع أنحاء العالم ، وغالبا ما يصيب الأولاد والأطفال الصغار، وتقدر الدراسات حدوث حالات تتراوح بين 9 إلى 19 لكل 100 ألف طفل دون الخامسة من العمر.

تشمل أعراض الاصابة بمرض كاواساكى :

ارتفاع درجة الحرارة عن (39 درجة مئويّة) في الغالب، وتستمرّ لأكثر من ثلاثة أيام.

احمرارًا شديدًا بالعينين (التهاب الملتحمة) دون وجود إفرازات كثيفة.

طفحًا جلديًا على الجزء الرئيسي بالجسم (الجذع) وفي المنطقة التناسليّة.

احمرارًا بالشفتين مصاحبًا لجفاف وتشقّق واحمرار اللسان.

انتفاخ واحمرار الكفين وباطن القدمين.

انتفاخ العقد اللّيمفاوية بالرقبة واحتمال ظهوره في أماكن أخرى.