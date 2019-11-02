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قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة السورى

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:09 م
قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة السورى جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/

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أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، التى تنتشر فيها قوات الاحتلال التركى ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وكانت قوات العدوان التركى ومرتزقته من المجموعات الارهابية وفى إطار عدوانها على الأراضى السورية، احتلت مدينة تل أبيض فى الثالث عشر من الشهر الماضى بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى الى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.

 


قتلى وجرحى

انفجار سيارة مفخخة

ريف الرقة السورى

سوريا

أخبار سوريا

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