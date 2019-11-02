قبل المولد ما يهل علينا..نصائح غذائية عشان تحمى نفسك من أضرار السكريات

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى حلوى المولد على نسبة عالية من السكريات والدهون التى تؤثرعلى صحة الجسم وتسبب زيادة الوزن واضطرابات الجهاز الهضمى لذلك ينصح باتباع نظام غذائى صحى اثناء تناول حلوى المولد مع عدم الافراط فى تناولها وحسب ما ذكره موقع seventhgeneration فهى:

1: تناول كميات قليلة من حلوى المولد وخصوصا لمرضى السكر حتى لا يتعرضون لارتفاع نسبة السكر فى الدم والغيبوبة.

2:الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه أثناء تناول حلوى المولد، حتى لا تشعر بالعطش.

3:تجنب تناول الحلوى التى تحتوى على سعرات حرارية العالية حتى لا تسبب تراكم الدهون فى الجسم.

4:لا بد من ممارسة التمارين الرياضية يوميا لتجنب زيادة الوزن وحرق الدهون فى الجسم.

5:التنويع فى تناول الوجبات الغذائية والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والأطعمة الاخرى.

6:الاهتمام بغسل الأسنان يوميا وخصوصا بعد تناول الحلوى حيث أنها تزيد من تسوس الاسنان والتهابات اللثة.

7:ينصح مرضى السكر بقياس نسبة السكر قبل وبعد تناول الحلوى مع الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة منعا لحدوث أى مشاكل.