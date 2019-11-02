سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 07:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

علاج التهاب الحلق البكتيرى بالمضادات الحيوية يمنع الإصابة بالحمى الروماتيزمية

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:30 م
علاج التهاب الحلق البكتيرى بالمضادات الحيوية يمنع الإصابة بالحمى الروماتيزمية التهاب الحلق
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الحلق من الأمراض التى تنتشر خلال موسم تقلب الفصول نظرا لكونه أحد الأعراض المصاحبة للإصابات الفيروسية المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، والالتهاب فى الحلق واللوزتين تسببه بكتيريا تسمى المجموعة أ العقدية.

ويمكن لالتهاب الحلق أن يجعل هناك صعوبة فى البلع، والشعور بالجفاف والخدش، ويمكن أن يكون التهاب الحلق أحد أعراض نزلات البرد أو الحساسية أو غيرها من أمراض الجهاز التنفسى العلوى.

 

ووفقا لموقع " CDC" تتضمن أعراض التهاب الحلق ما يلي:

سعال.

سيلان الأنف.

بحة وهى التغييرات في الصوت.

التهاب الملتحمة وتسمى أيضا العين الوردية .

أعراض التهاب الحلق، سواء كانت ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا تسمى المجموعة أ، يمكن أن تكون متشابهة فى كثير من الأحيان.

 

أما فى حالة الالتهاب البكتيري تكون أعراض بكتيريا الحلق:
 

التهاب الحلق الذى يمكن أن يبدأ بسرعة كبيرة.

ألم عند البلع.

حمى.

احمرار وتورم اللوزتين ، في بعض الأحيان مع بقع بيضاء أو شرائط القيح.

بقع حمراء صغيرة على سطح الفم.

الغدد الليمفاوية تورم فى الجزء الأمامى من الرقبة.

فى بعض الأحيان يكون لدى شخص مصاب بالتهاب الحلق طفح جلدى يعرف باسم الحمى القرمزية.

 

الحمى الروماتيزمية

بما أن البكتيريا تسبب التهاب الحلق، فإن المضادات الحيوية ضرورية لعلاج العدوى ومنع الحمى الروماتيزمية وغيرها من المضاعفات، لا يمكن للطبيب معرفة ما إذا كان شخص ما يعانى من التهاب الحلق فقط من خلال النظر فى الحلق، إذا اعتقد الطبيب أنك قد تكون مصابًا بالتهاب الحلق، فيمكنه إجراء اختبار لتحديد ما إذا كان سبب مرضك أم لا.

إذا كان التهاب الحلق ناتجًا عن فيروس، فلن تساعد المضادات الحيوية، وسوف تتحسن معظم التهاب الحلق من تلقاء نفسها خلال أسبوع واحد.

 

الوقاية من الاصابة بالتهاب الحلق:

يمكن المساعدة في منع التهاب الحلق من خلال بذل قصارى جهدك للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على صحة الآخرين ، بما في ذلك:

غسل اليدين جيدا.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق ونزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسى العلوى الأخرى.


التهاب الحلق

اسباب التهاب الحلق

اعراض التهاب الحلق

الحمى الروماتزميه

الوقايه من التهاب الحلق

نزلات البرد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة