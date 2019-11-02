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طقس الخليج .. معتدل على كافة الانحاء والإمارات 35 درجة مئوية

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. معتدل على كافة الانحاء والإمارات 35 درجة مئوية درجات الحاراة
وكالات

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سماء صحو الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين يكون الطقس مستقر على معظم الانحاء.

 

الامارات 35 درجة مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن طقس الإمارات، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وفي الساعات الأولى من صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية / 20 – 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً، معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأضاف المركز أن الموج في الخليج العربي مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:46، والثاني عند الساعة 06:07، والجزر الأول عند الساعة 09:25، والثاني عند الساعة 23:05.

 

الكويت 28 درجة مئوية

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 28°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 19°م وهي أعلى بـ4°م من ليلة أمس

 

السعودية 34 درجة مئوية

سماء صحو الى غائمة جزئياً على اجزاء من شمال وجنوب المملكة . قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

 

 

 


الامارات

السعودية

الكويت

الطقس

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