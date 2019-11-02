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صور.. وكيل الأزهر يستقبل وفد علماء مسلمى"سومطرة الشمالية" بإندونيسيا

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:09 م
صور.. وكيل الأزهر يستقبل وفد علماء مسلمى"سومطرة الشمالية" بإندونيسيا جانب من اللقاء
كتب ـ لؤى على

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استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، وفد مجلس علماء المسلمين الإندونيسيين بجزيرة سومطرة الشمالية برئاسة عبد الله شان، رئيس المجلس. 
 
في بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر بالوفد داخل رحاب الأزهر  مؤكدًا متانة العلاقات  بين الأزهر الشريف ودولة إندونيسيا، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الدول التي يدرس أبناؤها بالأزهر الشريف  من بين أكثر من 100 دولة.
 
وأضاف أنَّ الأزهر يسعى دائمًا لتقديم الدعم لإندونيسيا من خلال العديد من البرامج التعليمية التي تُقدَّم للطلاب  في معاهد البعوث الإسلامية وجامعة الأزهر ، وكذلك البرامج الخاصة بتدريب الأئمة والوعاظ من خلال أكاديمية الأزهر، و المحاضرات والدروس التي تعقد في أروقة الجامع الأزهر.
 
وخلال اللقاء قال الدكتور عبد الدايم نصير ، المستشار التعليمي لشيخ الأزهر: إنَّ الأزهر يعتز بالطلاب الإندونيسيين نظرًا لاجتهادهم الدراسي، وتفوقهم، والتزامهم الأخلاقي ،كما أشار إلى أنَّ دولة إندونيسيا تحظى بأكبر نسبة من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر  الشريف. 
 
من جانبه، قدَّم  رئيس الوفد الإندونيسي الشُكر للأزهر على حسن استقبال الوفد ورعاية الطلاب الإندونيسيين، متطلعًا لاستمرار التعاون بين الأزهر الشريف وبلاده، كما طالب باتاحة المزيد من المنح الدراسية لطلاب إندونيسيا.
 
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سومطرة

اندونيسيا

الازهر الشريف

وكيل الازهر

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