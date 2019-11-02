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صور.. حالة نادرة لطفل يعانى من نمو كبير بالفك مع مئات من الخراجات تحت الجلد

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:18 م
صور.. حالة نادرة لطفل يعانى من نمو كبير بالفك مع مئات من الخراجات تحت الجلد حالة نادرة لطفل يعانى من كبر حجم الفك
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن طفلا صغيرا ولد وهو يعانى من نمو هائل فى فكه مع وجود مئات من الخراجات الصغيرة تحت جلده، بسبب حالة تصيب واحدًا فقط من بين كل 4000 طفل.

حالة نادرة لطفل مصاب بعيب خلقى
حالة نادرة لطفل مصاب بعيب خلقى

يعاني جافن سيلفسترى، البالغ من العمر 18 شهرًا، من تشوه لمفاوي في رأسه، كان الوالدان فيكتوريا وجوزيف من جاكسونفيل، بولاية فلوريدا، يشعران بالرعب في البداية، في عمر 4 أيام، شرع جافن في عملية حقن ثابتة لمدة شهرين، كما أجرى عمليات متعددة لمدة سبعة أشهر من تفريغ الخراجات.

 يلعب كاى طفل طبيعى

يلعب كاى طفل طبيعى

 

على عكس معظم الأطفال في عمره، حارب الفتى الشجاع بالفعل حالة وراثية نادرة تركت بصمة جسدية صارخة، حيث يتحمل نموا كبيرا فى فكه بعد أن ولد مع مئات من الخراجات الصغيرة التي تنتفخ من تحت جلده.

أجرى عملية علاج مرهقة تقضي الأشهر السبعة الأولى من حياته في المستشفى، حيث تعرض لحقن لا هوادة فيها، وعمليات متعددة، الآن، تحدث الأبوان جوزيف وفيكتوريا سيلفستري، من جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عن بداية جافين القاسية بالتشوه اللمفاوي.

انقلبت أحلام سيلفستري حول "الحمل الخيالي" رأسًا على عقب، مضيفة كان هناك محاولة لمعرفة ما إذا كان صبيا أو فتاة، وقياس جميع أطرافه وقلبه.

 

الاب والام مع الطفل جافن
الاب والام مع الطفل جافن

وكشف الطبيب، أن جافن سيولد بتشوه لمفاوى بسبب تراكم خلايا غير طبيعية فى الرأس مما يخلق كتلة كبيرة ويؤثر على واحد فقط من بين 4000 طفل، فى 8 فبراير 2018، ولد جافن ورأت والدته سيلفستريس لأول مرة رأسه المشوه، ومع ذلك، فإن هذا لم يخيف الزوجين المبتهجين، اللذين غمرهما الفرح مثلهم مثل أى والدين.

 

 

جافن مع والدته

 

جافن مع والدته

قالت سيلفستري: "لم أكن أبكى، ولم أكن غاضبة، لأن هذا هو طفلى، مضيفة أن طبيبه سيدخل بإبرة، ويصرف الخراجات، بعد حقن الدواء وتركه لمدة 24 ساعة، ثم صرفه مرة أخرى، استمرت هذه العملية 5 أيام فى الأسبوع لمدة شهرين، وفى هذه المرحلة، احتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية، لإدخال أنبوب فى القصبة الهوائية حتى يدخل الهواء إلى الرئتين.

 

 

الطفل جدافن

 

الطفل جدافن

أجرى الأطباء عملية جراحية على جافن لمدة سبع ساعات، وخلال ذلك الوقت أصيب بالشلل، واعتمد على جهاز التنفس الصناعى للتنفس.

وأضافت والدته، بعد فترة وجيزة من هذه العملية الأولى، أن غرز جافن غير مثبتة بسبب العدوى وكان عليه إجراء عملية أخرى لإصلاحها، وعمومًا، أمضى جافين أول 7 أشهر فى المستشفى قبل أن يتم خروجه.

وأضافت والدته التى أشادت بشجاعة ابنها: "جافن" هو ولد صغير خاص لأنه نور حياتنا، لقد غير الطريقة التى ننظر بها إلى الحياة بالكامل، لقد غيرنا فى كل شيء، كيف نعيش، وكيف كنا نفعل الأشياء، موضحة أنه ما زلنا نحاول الحفاظ عليه طبيعيًا إلى حد ما، لكننى أقصد أنه مدهش تمامًا.

وقالت والدته، إنه منذ مشاركة قصة عائلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، أكد الزوجان أن أولياء أمور الأطفال الآخرين الذين يعانون من تشوه اللمفاوى من جميع أنحاء العالم قد اتصلوا بهم.

وأوضحت سيلفسترى، إنه من خلال الحصول على هذه الملاحظات وتواصل الناس معى، أساعد الأسر فى رفع الوعى، مضيفة أن وجود طفل قد علمنى أن الحياة ثمينة.

يتشكل التشوه اللمفاوى، عندما لا يتطور جزء من الجهاز المناعى للطفل بشكل صحيح أثناء وجوده فى الرحم، يحدث هذا بسبب خلل جينى لا يمكن التنبؤ به، الحالة عادة ما تكون حميدة، ولا تشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الطفل، ما لم تُترك الخراجات دون علاج، أو تصبح كبيرة جدًا بحيث تتداخل مع التنفس، أو البلع، أو الدورة الدموية، أو غيرها من وظائف الأعضاء.

ولكن بعد 4 أيام فقط، كان على جافن أن يبدأ رحلة طويلة من العلاج، والتى تستخدم الحقن لاستهداف وتقليص الخراجات.


حالة نادرة لطفل

طفل يعانى من حالة نادرة

كبر حجم الفك

عيب خلقى بالفك

الغدد الليمفاوية

عيب بالغدد الليمفاوية

حالة تحدث لواحد لكل 4000 طفل

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