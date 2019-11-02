صور.. تواصل المظاهرات والاعتصام فى مدينة طرابلس اللبنانية

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

تجمع المئات من المتظاهرين، بمدينة طرابلس فى شمال لبنان للمطالبة بوضع حد للفساد الذى يعصف بالبلاد على نطاق واسع منذ عقود وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية التى تحكم البلاد.

وينتفض" اللبنانيون فى الساحات والميادين فى مختلف أنحاء البلاد للمطالبة منذ الـ 17 أكتوبر بالتغيير وأدت هذه المظاهرات الحاشدة إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى الأسبوع الماضى، وهو مطلب رئيسى للمتظاهرين، الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وتكدسوا فى الساحات العامة.

ويطالب المتظاهرون بمغادرة الطبقة السياسية التى هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية التى مزقت البلاد، وأدت إلى تقاسم السلطة وتأسيس نظام طائفى مقيت.

وبعد ثلاثة عقود من انتهاء الحرب، لا يزال لبنان يعانى من انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر، وإمدادات المياه تتقطع بها السبل، وغالبًا ما تمر القمامة دون جمع. وتبلغ ديون الدولة 86 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 150 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى للبلاد.

وتسببت حركة الاحتجاج غير المسبوقة فى شلل كامل فى البلاد شمل إغلاق البنوك والمدارس والجامعات وقطع الطرق الرئيسية فى جميع المناطق لمدة أسبوعين قبل أن يعاد فتحها أمس الجمعة.



الاعتصام



آلاف المتظاهرين



المتظاهرون يطلقون البالونات



امتلاء الشارع بالمحتجين



تواصل المظاهرات والاعتصام فى مدينة طرابلس



جانب من الاحتجاجات



طفل يشارك فى الاحتجاج



علم لبنان



مظاهرات فى طرابس اللبنانية