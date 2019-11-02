صور.. إنطلاق فاعليات مهرجان الموسيقى العربية بدار أوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

إنطلقت اليوم فاعليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح دار أوبرا دمنهور فى دورته الثامنة والعشرون بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى.

أحيا حفلات اليوم الأول للمهرجان الفنان اللبنانى جهاد عقل والفنان المغربى فؤاد زبادى والفنانة غادة ادم بمصاحبة فرقة الحفنى قيادة المايسترو هشام نبوى .

بدأت فاعليات الافتتاح بموسيقى دقات قلب ألحان الموسيقار أحمد فؤاد حسن ثم قدمت الفنانة غادة ادم عدد من اشهر الاغانى العربية منها حيرت قلبي، و غنى لى شوى شوية، بعدها عزف الفنان جهاد عقل مقطوعات موسيقية متنوعة منها" علمنى حبك لكاظم الساهر، على قد الشوق لعبد الحليم حافظ ، زورونى كل سنه مره لفيروز، فى يوم وليلة لوردة .

واحيا الفنان الكبير فؤاد زبادى الفاصل الثانى للحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدم باقة متنوعة من الاغانى ومنها" سنة و سنتين، ما بيسألش عليا ابدا، الورد جميل، الناس المغرمين، امانه عليك ياليل طول، شفت حبيبي، ساكن فى حى السيده وذلك بمصاحبة فرقة الحفنى قيادة المايسترو هشام نبوي.

من جانبه اكد محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور على تنوع فاعليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح اوبرا دمنهور وذلك تحت رعاية كل وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس هيئة دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر .

واشار إلى مشاركة نخبة من فرق و نجوم الموسيقى العربية منهم الفنانة السورية وعد البحيرى و الفنان الكبير محمد الحلو والفنان أحمد ابراهيم والفنانة نادية مصطفى والفنان محمد ثروت والفنانة ريهام عبد الحكيم .

يذكر ان برنامج مهرجان الموسيقى العربية يضم العام 37 حفلا يحييها 92 مطربا ومطربة و22 فرقة موسيقية من 7 دول هى مصر ولبنان وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان.



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