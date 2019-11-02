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سعر اليورو اليوم السبت 2-11-2019 فى مصر

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:44 ص
سعر اليورو اليوم السبت 2-11-2019 فى مصر اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، اليوم السبت 2-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.93 جنيه للشراء، و 18.09 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

يورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.92 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.93 جنيه للشراء.

18.09جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.93جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.86 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.

يورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.90 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.97 جنيه للشراء.

18.09جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.90 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.


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