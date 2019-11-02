رئيس مجلس النواب العراقى: نعمل لمناقشة مطالب المحتجين دون تدخل دولى

وكالات

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت، بيانا أكد فيه أن مجلس النواب العراقي في حالة انعقاد دائم لتنفيذ الخارطة التي وضعتها المرجعية.

وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال الحلبوسي: "إننا سنعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ​ممثلين​ عن المتظاهرين"، مضيفا: "نعمل بشكل متواصل لمناقشة مطالب المحتجين دون تدخل إقليمي أو دولي".

وتابع: "نعمل كمجلس نواب جميعا بشكل مكثف ومتواصل من هذه الليلة من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي إقليميا كان أو دوليا، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية؛ لنعيد زهو العراق ومجده، ولنعطي هذا الجيل فرصته برسم مستقبله، والمساهمة في إصلاحه وبنائه بوحدته وبكلمته وبمحض إرادته".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن يوم الخميس 31 أكتوبر، أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وافق على الاستقالة من منصبه.

وأكد إنه يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، قائلا: :"أؤكدَ أني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.