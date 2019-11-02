حالة الطقس اليوم السبت 2/11/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة مع استمرار الطقس المعتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

الطقس فى الأردن



نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات من الامطار مع ساعات الصباح في أجزاء من شمال المملكة قد تمتد مع ساعات العصر نحو أجزاء محدودة من وسط البلاد.

وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر السحب على ارتفاعات عالية في جنوب البلاد.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في معظم المناطق مع تواجد للغيوم في السماء، وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وغائمة جزئياً وفرصة لهطول زخات محلية خصوصاً ساعات الفجر والصباح بحيث تتركز على المناطق الشمالية ويحتمل أن تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد خصوصاً في الجليل الأعلى والسواحل الشمالية ،وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ساعات المساء والليل . وتكون الرياح غربية بوجه عام .