تعرف على المواصفات الفنية لورقة الامتحانات بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

بعد توجيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على ضرورة تطوير أساليب التقويم ونظم الامتحانات، وأن الامتحان لا يجب أن يسير بطريقة قياس واحدة تركز على جزء من قدرات الطالب وتهمل القدرات الأخرى، والتوجيه بإنشاء بنوك للأسئلة لتوظيفها فى الامتحانات الإليكترونية، يرصد " اليوم السابع" المواصفات الفنية للورقة الامتحانية:-

1 - شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

2 - توزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

3 - إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

4 - ضمان أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير.

5 - ضمان مناسبة الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

6 - تطوير أساليب التقويم ونظم الامتحانات، يساعد على عدم اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات، وحتى تؤدى الاختبارات إلى أهدافها فى اختبار الفهم والمهارات وطرق التفكير والتحليل والنقد والابتكار.

7 - نظم الامتحانات الحديثة معنية بقياس مخرجات التعليم على أساس النتائج وليس التركيز فقط على عملية التعليم.

8 - الاعتماد على الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة لتقليل العامل الإنسانى وتحقيق الحيادية فى التقويم والتصحيح.