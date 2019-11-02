سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 09:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع أسعار السكر والزيت والدواجن ..واستقرار الأرز والفول

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:00 ص
تراجع أسعار السكر والزيت والدواجن ..واستقرار الأرز والفول سلع غذائية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت أسعار السلع الأساسية، نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الكميات المعروضة بالأسواق، وانخفاض أسعار السلع ببورصات السلع العالمية، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات السلعية.
 
وتراجعت أسعار السكر إلى 6250 جنيه للطن، زيت الصويا المكرر إلى 12350 جنيه للطن، وزيت الأولين إلى 9800 جنيه للطن، زيت الصويا 47 إلى 6600 جنيه للطن، صويا 46 إلى 6400 جنيه للطن، وصويا 44 إلى 6100 جنيه للطن، وبذرة صويا أرجنتينى/أوكرانى إلى 6500 جنيه للطن، الردة المحلى إلى 2800 جنيه للطن، كما تراجع أسعار لحم أبيض دواجن إلى 19 جنيه للكيلو، ولحم دواجن الأحمر إلى 24 جنيه للكيلو، بحسب شركة أسواق.
 
واستقرت أسعار الأزر شعير عريض عند 4000 جنيه للطن، وأرز شعير رفيع إلى 3500 جنيه للطن، وأرز أبيض بلدى عريض كسر 3% عند 6950 جنيه للطن، وأرز أبيض بلدى عريض-كسر 10 إلى 12% عند 6000 جنيه للطن، كما استقر سعر زيت ذرة خام عند 115000 جنيه للطن، وزيت عباد الشمس مكرر عند 15000 جنيه للطن، والفول البلدى الرفيع عند 21 ألف جنيه للطن، والفول البلدى-عريض عند 17 ألف جنيه للطن.
 
 
بينما ارتفعت أسعار القمح 11.5 أوكرانى إلى 3570 جنيه للطن، وقمح 11.5 روسى إلى 3600 جنيه للطن، وقمح 12.5 روسى إلى 3670 جنيه للطن، وقمح 13.5 روسى إلى 3720 جنيه للطن، وقمح 5.14 روسى إلى 4000 جنيه للطن، ودقيق-24 إلى 4450 جنيه للطن، ودقيق -27 إلى 4550 جنيه للطن.
 
 

اخبار الاقتصاد

اسواق للسلع

اسعار السكر

سعر الزيت

سعر الارز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفرالشيخ يحذر البقالين من عدم إعلان أسعار السلع

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 09:49 م

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:15 ص

برنامج الإصلاح الاقتصادى ينجح فى ضبط أسعار السلع ويقضى على جشع التجار.. أسعار الخضروات والفاكهة تنخفض بنسبة تتجاوز 30%.. الأرز يصل إلى 8 جنيهات والسكر بـ7.. والغرفة التجارية تؤكد: لدينا وفرة فى المعروض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:33 م

شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع مستقرة بالسوق والسكر يبدأ من 7 جنيه

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة