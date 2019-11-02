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"اليوم السابع": مصر تحصد ثمار الإصلاح والاستقرار

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:09 م
"اليوم السابع": مصر تحصد ثمار الإصلاح والاستقرار عدد اليوم السابع الصادر غدًا الأحد

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يقدم عدد اليوم السابع الصادر غدًا الأحد، عدد من الموضوعات والتغطيات الشاملة للملفات الساخنة، ويتصدر الصفحة الأولى تقريرًا بعنوان: "مصر تحصد ثمار الإصلاح والاستقرار"، يتناول أبرز النجاحات التى تحققت بفضل خطط الإصلاح الاقتصادى الطموحة التى تبنتها الدولة.

وإلى أهم العناوين:

- مصر تحصد ثمار الإصلاح والاستقرار

- الرئيس يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى النقل والتخطيط.. ويوجه: تطوير شامل لمنظومة النقل.. تعزيز قدرات قطاع النقل فى ضوء تأثيره الحيوى والمباشر على الحياة اليومية للمواطنين.. ويبحث مع شركة أمريكية اتفاق توريد جرارات سكك حديدية جديدة

- الدكتور على عبد العال للحكومة: لن نصمت ولن يستطيع أحد غل يدنا ولا تخيبوا آمال المواطنين

- «اليوم السابع» تعيش فى قلب الصحراء.. يوم فى حياة عمال الآبار والبريمات فى الصحراء الغربية

- مصادر: ضبط أسئلة الثانوية العامة بامتحانات 2020.. وزير التعليم: التابلت مبوظشى الولاد والنظام القديم كان بايظ أصلا.. والأجيال الجديدة وعيها بالدين والوطن أقل

- النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا للجنايات.. التحقيقات: توافرت لديه نية الإيذاء.. والنيابة تهيب بإيجاد آليات تمنع غير حاملى تذاكر السفر

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