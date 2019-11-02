النيل لحليج الاقطان: ننتظر عقد جمعية عمومية لاعتماد تقييم الشركة

كتب عبد الحليم سالم

كشف السيد عبد العليم الصيفى ، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ، أن الشركة ما تزال تنتظر قرار وزارة قطاع الأعمال العام ،بهدف عقد جمعية عمومية لاعتماد التقييم الجديد للشركة واسدال الستار على القضية نهائيا .

أضاف الصيفى ل" اليوم السابع" أن التقييم تم الانتهاء منه بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، منذ اسبوعين وحتى الآن لم يصلنا ،كما لم تصلنا مكاتبات من وزارة قطاع الاعمال العام ،لعقد جمعية عمومية يتم من خلالها اعتماد التقييم ،وتدبير المبلغ من المساهمين ، أو من البنوك ،لإنهاء النزاع تماما حول الشركة ، وبالتالى عودتها للحياة مرة أخرى.

وكانت القابضة للتشييد والتعمير أسندت عملية التقييم لمكتب استشارى فى سبتمبر الماضى ، بعد مرور 6 أشهر على التقييم السابق بناء على قرار وزير قطاع الأعمال العام.

وفوضت الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان السيد الصيفى للتفاوض مع الحكومة وانهاء بقية الإجراءات .