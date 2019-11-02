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النيل لحليج الاقطان: ننتظر عقد جمعية عمومية لاعتماد تقييم الشركة

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:56 م
النيل لحليج الاقطان: ننتظر عقد جمعية عمومية لاعتماد تقييم الشركة السيد عبد العليم الصيفى
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف السيد عبد العليم الصيفى ، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ، أن الشركة ما تزال تنتظر قرار وزارة قطاع الأعمال العام  ،بهدف عقد جمعية عمومية لاعتماد التقييم الجديد للشركة واسدال الستار على القضية نهائيا  .

أضاف الصيفى ل" اليوم السابع"  أن التقييم تم الانتهاء منه بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، منذ اسبوعين وحتى الآن لم يصلنا  ،كما لم تصلنا مكاتبات من وزارة قطاع الاعمال العام ،لعقد جمعية عمومية يتم من خلالها  اعتماد التقييم  ،وتدبير المبلغ من المساهمين ، أو من البنوك ،لإنهاء النزاع تماما حول الشركة ، وبالتالى عودتها للحياة مرة أخرى.

وكانت القابضة للتشييد والتعمير أسندت عملية التقييم لمكتب استشارى فى سبتمبر الماضى ، بعد مرور 6 أشهر على التقييم السابق بناء على قرار وزير قطاع الأعمال العام.

وفوضت الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان السيد الصيفى للتفاوض مع الحكومة وانهاء بقية الإجراءات .

 


النيل لحليج الاقطان

شركة النيل للحليج

القابضة للتشييد والتعمير

قطاع الاعمال العام

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