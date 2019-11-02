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المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات خلال 4 أشهر

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:59 ص
المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات خلال 4 أشهر المالية
كتب أحمد يعقوب

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أكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، بما يُمَّكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفى والاجتماعى الذى ينعكس على أسرهم، موضحًا أنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة فى 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية فى الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضى.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة - فى الأصل - تُحصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التى تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، التى يُستثنى من أدائها حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية. 

وأشار البيان إلى أنه حال عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعى لهؤلاء العاملين وأسرهم.


وزير المالية

الصناديق الخاصة

المحافظات

رواتب العاملين

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