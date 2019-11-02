اللاصق الطبى قد يحل محل الخيوط الجراحية فى غلق الأنسجة

كتب بيتر إبراهيم

أفاد باحثون أن الشريط ذى الوجهين الذى يربط الأنسجة بسرعة يظهر نتائج واعدة فى الاختبارت على الحيوانات، وقد يقدم فى نهاية المطاف بديلاً للخيوط الجراحية، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



اللاصق الجديد

وقال "شوانهى تشاو" أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة البيئية فى "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT) "نحن نقترح نهجا مختلفا اختلافا جوهريا لغلق الأنسجة".

وأظهرت الاختبارات التى أجريت على الفئران وأنسجة الخنازير أن الشريط اللاصق الطبى يمكن أن يغلق الأنسجة بإحكام تام، مثل أنسجة الرئتين والأمعاء فى غضون 5 ثوان .

ووفقا للدراسة التى نشرت فى عدد نوفمبر من مجلة "نيتشر" الطبية، لاحظ الباحثون أن الغرز الجراحية لا تعمل بشكل جيد فى جميع الأنسجة، ويمكن أن تسبب مضاعفات فى بعض المرضى .. لذلك اقترحوا فى نهاية المطاف استخدام اللاصق الطبى فى مكان الغرز، بالإضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة الجديدة أيضا، أن الشريط اللاصق الطبى ذا الوجهين يمكن استخدامه لتثبيت الأجهزة الطبية متناهية الصغر القابلة للزرع فى الانسجة، بما فى ذلك القلب .

وشدد الباحثون على أن هذة التقنية الطبية الجديدة توفر طريقة أكثر دقة وقابلية للتطبيق عالميا لإدخار أجهزة دقيقة قابلة للزرع أو أجهزة لتوصيل الأدوية.