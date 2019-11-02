القوى العاملة: 12 برنامجا لمبادرة "مصر بكم أجمل" بـ4 محافظات لمتحدى الإعاقة

كتب محمود راغب

أطلق وزير القوى العاملة، والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، البرنامج الثالث والأخير الذى تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل، والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وقال وزير القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فضلا عن المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وأشار الوزير، إلى أنه فى إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 12 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" فى 4 محافظات هى : الشرقية والدقهلية وبنى سويف وأخيرا فى الإسكندرية، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الأربعة وباق أسيوط، وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

وأشار الوزير، إلى المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وأعرب محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من ذوى الهمم والمشاركة فى هذه المبادرة، لافتا إلى أننا اليوم جئنا لنطلق سويا البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل، وأيضا جئنا لتكريم وتوزيع شهادات أمان للعاملين بالعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وأشار قنصوه، إلى أن محافظة الإسكندرية أولت اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة، حيث إنها بدأت منذ عدة سنوات بالاهتمام بهم من خلال إطلاق عدة مبادرات نذكر منها مبادرة "ادمجونا" فى عام 2013 لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع زملائهم.

وفى عام 2017 تم إطلاق مبادرة "نحن قادرون" بهدف تدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع، كما أشاد بمشاركة ذوى الهمم فى العديد من الفعاليات التى تقيمها المحافظة، لافتا أننا عند إقامة أى فعالية نجد دائما أصحاب الهمم فى الطليعة.

وفى نفس السياق شدد حسن رداد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، على أن مبادرة "مصر بكم أجمل" بعث بـ 3 رسائل للمجتمع المصرى الأولي: "أن أصحاب الهمم قادرون على التحدى، وقهر الصعاب، وإثبات الذات"، والثانية: "أن أصحاب الأعمال يؤمنون بقدرات هذه الفئة، وذلك بإتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لهم"، والرسالة الثالثة تؤكد: "أن وزارة القوى العاملة لا تألوا جهدا لتوفير عمل لمتحدى الإعاقة لإلحاقهم بسوق العمل، وإقامة مشروعات صغيرة لهم.

وتم عرض فيلم فيديو عن مبادرة "مصر بكم أجمل " تضمن ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة.

وفى ختام إطلاق المبادرة كرم الوزير 17 شركة بمنحها شهادات تقدير، مقدما لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى أن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات.

كما كرم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة، فضلا عن بعض العاملين، بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز فى الإشراف على تنفيذ المراحل الثلاث للمبادرة فى المحافظات الأربع التى تمت فيها، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

حضر اطلاق المبادرة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وخالد الفقى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وفتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية.

كما حضر محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ومصطفى عيادة مدير الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بالوزارة، وعطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف "مصر بكم أجمل"، مؤكده أن نسبة الاقبال على المبادرة من شباب الجنسين فاقت كل التوقعات فى المحافظات الأربع التى تم تنفيذ 12 برنامجا فيها واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال.