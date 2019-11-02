القابضة الكيماوية: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة راكتا بسبب ارتفاع الخسائر

كتب عبد الحليم سالم

كشف وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،عن اتخاذ القابضة قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة راكتا للورق، نتيجة ارتفاع الخسائر.

وتعمل شركة راكتا للورق بالإسكندرية والمدرجة فى البورصة فى مجال صناعة الورق بمختلف أنواعه .

وأضاف الرشيد ل" اليوم السابع" إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة ،بما يتناسب مع طموحات القابضة لانتشال الشركة من الخسائر .

وكانت الجمعية العامة للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية ، اعتمد القوائم المالية وميزانية شركة راكتا للعام المالى 2018-2019 ،بتحقيق خسائر بلغت 123.2 مليون جنيه ،مقارنة بخسائر بلغت 82.8 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 138.6 مليون جنيه، مقابل 193.3 مليون جنيه.