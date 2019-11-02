سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 09:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:00 ص
العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 31.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 0.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
  
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.2% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.5%، والعرب على 7.3% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أما تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافى بيع قدره 1.979 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 520.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 67% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24% وسجل العرب 9%.
 

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB" وإيديتا..وتراجع "بالم هيلز"

الخميس، 31 أكتوبر 2019 11:00 م

البورصة: 53 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:00 ص

البورصة المصرية تربح نحو 14.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:51 ص

حصاد البورصة.. ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى بنسبة 2.47% خلال أسبوع

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 04:29 م

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة