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العراق.. مطالب بـ"الإيقاف الفورى" لاستخدام قنابل الغاز

السبت، 02 نوفمبر 2019 06:08 ص
العراق.. مطالب بـ"الإيقاف الفورى" لاستخدام قنابل الغاز البرلمان العراقى
وكالات

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طالبت لجنة نيابية في البرلمان العراقي الحكومة بالإيقاف الفوري لاستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لعدم قدرة القوات الأمنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين ، حسبما نشرت سكاى نيوز عربية .
 
وانتشرت مجموعة من المقاطع المصورة التي تظهر قوي الأمن وهم يصوبون القنابل المسيلة للدموع مباشرة إلى منطقتي الرأس والصدر.
 
وكانت منظمة العفو الدولية قالت،  إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع "لم تعرف من قبل" من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية.
 
وأوضحت لجنة حقوق الإنسان أنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث "الإجرامية والانتهاكات التي تسببت في مقتل أكثر من 250 شخصا، إضافة إلى الكشف عن القناصين، وهوية الجهات التي دعمت أعمال العنف".

 


البرلمان العراقي

الغاز

الحوادث

أعمال العنف

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