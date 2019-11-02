الزراعة تعقد مؤتمرا لتنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكى 27 نوفمبر

كتب عز النوبى

يعقد معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،المؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان "تنمية الثروة الحيوانية-التحديات والحلول" في الفترة من 27 نوفمبر الى 30 نوفمبر 2019 ، تحت رعاية وزير الزراعة، وبرئاسة شرفية لكل من نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين ، مدير بحوث الصحة الحيوانية، إن المؤتمر يدور حول عده محاورهامة منها الربط البيني بين التغيرات المناخية ومدى انتشار الأوبئة الحيوانية، والاستزراع السمكى كأحد مقومات التنمية المستدامة والحد من البطالة، وحتمية تطبيق الأمن والأمان الحيوى فى سلسلة الانتاج الحيواني ومختبرات الفحص المعمل.

وأضاف مدير مدير بحوث الصحة الحيوانية، أن من أهداف المؤتمر، أيضا ثروة حيوانية آمنة وقطعان خالية أو شبة خالية من الأمراض الوبائية ، وخفض معدل التأثيرات السلبية لتغير المناخ من خلال الرصد والتنبؤ المبكر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمواجهة خطر انتشار الأمراض الوبائية.