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الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط مهندسة وفنيان بحى غرب لتقاضيهم رشوة 60 ألف جنيه

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:47 م
الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط مهندسة وفنيان بحى غرب لتقاضيهم رشوة 60 ألف جنيه رشوة - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدري

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القى ضباط هيئة الرقابة الادارية بمحافظة أسيوط القبض على مهندسة وفنيان بالإدارة الهندسية بحى غرب أسيوط بتهمة تقاضي رشوة قدرها 60 ألف جنيه مقابل عدم تحرير مخالفات مبانى لأحد المواطنين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
كانت معلومات قد وردت إلى العميد أيمن رمضان وكيل بمكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط يفيد قيام المدعوة " ص. ع " مدير التنظيم بالادارة الهندسية بحى غرب، والمدعو " ع. س. " و" ش. ح" فنيين بالادارة الهندسية بالحى بتقاضيهم رشوة من أحد المواطنين نظير تسهيلات، وعدم تحرير محاضر لبعض مخالفات المبانى بالمخالفة للقانون.
 
وعلى الفور تم تشكيل لجنة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية وتكثيف التحريات حول الواقعة، وأسفرت النتائج عن صحة الواقعة وتم ضبط المتهمين الثلاثة خلال تقاضيهم رشوة قدرها 60 ألف جنيه مقابل عدم تحرير مخالفات مبانى لأحد المواطنين، وتم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم وباحالتهم للنيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

 


اسيوط

الرقابة الادارية

رشوه

حي غرب اسيوط

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