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الرئيس العراقى ورئيس "ائتلاف دولة القانون" يؤكدان ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:52 م
الرئيس العراقى ورئيس "ائتلاف دولة القانون" يؤكدان ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات الرئيس العراقي برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس "ائتلاف دولة القانون " نوري المالكي، اليوم ، السبت ، ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ، وعدم الإخلال بالأمن ، وعمل مؤسسات الدولة.

وذكر مكتب المالكي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم - أن رئيس "ائتلاف دولة القانون " استقبل بمكتبه اليوم ، الرئيس برهم صالح ، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، واستعراض الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين.

وشدد الجانبان - حسب البيان - على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، وعدم الإخلال بالأمن ، والحيلولة دون استمرار حالة الشلل التي أصابت مؤسسات الدولة ، والمدارس ، والجامعات ، وشركات النفط والموانئ، ، والإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب.

وطالبا القوى السياسية بدعم الحكومة ، وضرورة تحلي الجميع بالوعي لتفويت الفرصة على من أسماهم ب "أعداء الوطن".

 

 


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ائتلاف دولة القانون

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