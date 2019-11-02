الجيش الليبى يصد هجوما مسلحا لـ "قوات الوفاق" جنوب العاصمة طرابلس

وكالات

أعلن الإعلام الحربي التابع "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، صد هجوم مسلح لقوات "حكومة الوفاق" على تمركزات لواء 73 مشاة في محور الأحياء البرية والكزيرما جنوب طرابلس.

وقال منذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي، لوكالة "سبوتنيك" امس الجمعة، إن "قوات الجيش الوطني الليبي قامت بصد هجوم مسلح نفذته قوات حكومة الوفاق للتقدم على نقاط تمركز اللواء 73 مشاة في كل من محور كزيرما والأحياء البرية".

وأضاف أن "الرد كان قويا من قبل وحدات اللواء 73 مشاة، نتج عنه عدد من القتلى في صفوف أفراد العدو وغنم آلية مصفحة"​​​.