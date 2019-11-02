"التعليم" تنفذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين

كتب محمود طه حسين

نفذت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىبرنامج قوافل التنمية المهنية وصقل مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى مجال جماعات النشاط بالمدارس للعام الدراسي 2019/2020 بمحافظة المنيا على مدار يومين، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتنمية شخصية الطلاب وإعدادهم للمستقبل.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن هذه القوافل تتم بهدف تحقيق العمل الجماعى وتفعيل النشاط لخدمة أهداف العملية التعليمية، وتفعيل أدوار ومسئولية جماعات النشاط المدرسية من خلال التخطيط الجيد للأنشطة.

وأضاف عادل عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، أن البرنامج تضمن عدة محاور تشمل التخطيط والتصميم الجيد لبرامج جماعات النشاط والتحديات التى تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال جماعات النشاط والقيادات التعليمية بمحافظة المنيا.

ومن جهته أوضح الدكتور عمرو الدسوقى مدير إدارة البحوث والمشروعات، أن البرنامج استهدف 300 أخصائى اجتماعى وموجهين تربية اجتماعية، وذلك للعمل على تنمية شخصية الطلاب وإيجاد حلول غير تقليدية لحل مشاكلهم، وتنمية قدراتهم على التفكير بأسلوب علمي، وتدعيم الصلة بين المدرسة والأسرة ودور مجلس الأمناء، وتوظيف قدرات الأخصائيين لخدمة الطلاب والمجتمع المدرسي.