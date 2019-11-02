التعليم تبدأ تدريب مديرى المدارس والأمن الإدارى على تأمين المنشآت

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة العام الدراسى الجديد والتى تستهدف تدريب أعضاء ومسئولى الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية لتأمين المنشآت والاخلاء فى حالات الكوارث والأزمات.

وتستهدف التوعية الأمنية إلقاء محاضرات يشارك فيها محمد الروبى، مدير عام أمن الأفراد والمنشات وأحمد خضر، المشرف العام على الأزمات والكوارث بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعز الدين كامل والسيد أحمد حسن وإيهاب الغمرى وأحمد أمين فى الإدارة المركزية للأمن بالووارة.

وقالت مصادر مسئولة إن الحملة استهدفت عدة محافظات على رأسها محافظة الفيوم والمنوفية حيث تم تنفيذ خطة التوعية الأمنية لمسولى الأمن والأزمات والاخصايين الاجتماعين ومديرى المدراس بمحافظة المنوفيهدة وشملت تأمين المنشاء والاخلاء فى حالات الأزمات والكوارث.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت سقوط أمطار مما ترتب عليه تعطيل الدراسة فى بعض المدارس، حيث تستهدف حملات التوعية الأمنية تعريف مسئولى الأمن ومديرة المدرسة بكيفية التصرف حال حدوث ظروف طارئة فى المدرسة.