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التدخين يظهر علامات التقدم فى السن على الوجه مبكرا.. دراسة تؤكد

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:00 م
التدخين يظهر علامات التقدم فى السن على الوجه مبكرا.. دراسة تؤكد اضرار التدخين
كتبت هند عادل - بيتر إبراهيم

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من الأصابع الملطخة إلى رائحة الفم الكريهة، من المعروف على نطاق واسع أن التدخين يسبب مجموعة من الآثار الجانبية السيئة والضارة للغاية على الصحة، وحذر باحثون من جامعة بريستول البريطانية من أن التدخين وتعاطى التبغ بكثافة يمكن أن يجعل الوجه يبدو أكبر سنا ويظهر علامات الشيخوخة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " mirror"، قام الباحثين فى الدراسة بالعمل على مجموعتين من الأشخاص، شملت المجموعة الأولى 182 ألف مشاركًا لم يدخنوا أبدًا، بينما شملت المجموعة الثانية 150 ألف شخصًا كانوا مدخنين حاليين أو سابقين، فى تحليلهم، قام الباحثون بالبحث فى 18 ألف سمة وقارنوها فى المجموعتين.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا إما حاليين أو مدخنين من المحتمل أن يكون لديهم شيخوخة أسرع فى الوجه، بالإضافة إلى سوء وظائف الرئة، وخطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد.


قالت لويز ميلارد "بحثنا عبر آلاف الصفات لتحديد السمات التى قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما بالإضافة إلى تحديد العديد من التأثيرات الضارة المعروفة مثل صحة الرئة، حددنا أيضًا التأثير السلبى للتدخين الأثقل على شيخوخة الوجه."

وكشفت دراسات سابقة أن التدخين يمكن أن يسرع الشيخوخة الطبيعية، حتى بعد 10 سنوات فقط، لأن النيكوتين يسبب تضييق الأوعية الدموية فى الطبقات الخارجية من الجلد، فى حين أن المواد الكيميائية فى دخان التبغ تعمل على تلف الكولاجين والإيلاستين، والألياف التى تعطى الجلد مرونته.


التدخين

اضرار التدخين

سرطان الجلد

الشيخوخه المبكره

اضرار التدخين على الصحه

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