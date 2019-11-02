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الإمارات وبلغاريا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:20 م
الإمارات وبلغاريا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية الامارات
أ ش أ

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اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في العديد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال ختام زيارة قام بها وفد من الإمارات برئاسة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة إلى العاصمة البلغارية صوفيا؛ لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين لاسيما في مجال الزراعة والموانئ والطاقة وتحسين طرق النقل وإمكانية الاستثمار السياحي والتبادل الثقافي.

وأكد الصايغ أن الإمارات تثمن الشراكة طويلة الأمد التي تربطها ببلغاريا والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية".. مشيرا إلى ضرورة إنشاء طرق فاعلة بين الشركات البرية الداخلية والموانئ واللوجستيات لتحسين خطوط النقل.

 

 


الامارات

بلغاريا

الاستثمار السياحى

خطوط النقل

احمد الصايغ

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