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الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:41 م
الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "الأخوة والأخوات، نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً هدفه نقل قصة الإمارات للعالم، مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات هوية إعلامية جديدة تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

 

وأضاف بن راشد أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

وتابع بن راشد: "سنشكل فريقا من 49 مبدعا إماراتياً، 7 مبدعين من كل إمارة، ليساعدونا فى تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات نروى من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية فى 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

 

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه على تويتر أيضا: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا، سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم، نحن فى قلب الحراك الاقتصادى والاجتماعى والثقافى العالمى".

 

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الامارات

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الشيخ محمد بن راشد

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ولى عهد ابو ظبى

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