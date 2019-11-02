الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "الأخوة والأخوات، نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً هدفه نقل قصة الإمارات للعالم، مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات هوية إعلامية جديدة تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

الاخوة والأخوات .. نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً ... هدفه نقل قصة الامارات للعالم .. مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات .. هوية إعلامية جديدة .. تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ... ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد ... pic.twitter.com/7zQGJPLJWR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 2, 2019

وأضاف بن راشد أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

وتابع بن راشد: "سنشكل فريقا من 49 مبدعا إماراتياً، 7 مبدعين من كل إمارة، ليساعدونا فى تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات نروى من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية فى 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

سنشكل فريقا من ٤٩ مبدعا إماراتياً ... ٧ مبدعين من كل إمارة .. ليساعدونا في تصميم الهوية الجديدة لدولة الامارات نروي من خلالها قصتنا للعالم ... وهدفنا اطلاقها قبل نهاية العام ... لتبدأ عشريتنا التنموية في ٢٠٢٠ بشكل جديد وهوية متجددة .. pic.twitter.com/TuGwSn6c2v — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 2, 2019

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه على تويتر أيضا: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا، سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم، نحن فى قلب الحراك الاقتصادى والاجتماعى والثقافى العالمى".