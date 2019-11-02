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الألاف يشاركون فى "سباق الألوان" الترفيهى فى جدة فى نسخته الثالثة

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:25 م
الألاف يشاركون فى "سباق الألوان" الترفيهى فى جدة فى نسخته الثالثة سباق الالوان فى جدة
كتب مصطفى عنبر

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احتشد الآلاف منذ صباح اليوم،السبت، في مدينة جدة السعودية، للمشاركة فى «سباق الألوان» الترفيهي.

 

وشارك بالسباق ألاف الشبان والفتيات من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها. ويعتبر سباق الألوان فى جدة أحد أكبر سلسلة سباقات من نوعها في العالم، ويقام للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية، بعد تنظيمه في مدينة الخُبر في شهر مارس الماضي. وبعدها بمدينة الرياض.

 

وحقق السباق أرقاماً قياسية، إذ كان من اكبر المشاركات، بمشاركة 15 الف متسابق، مرتدين سترات بيضاء تحمل شعار السباق الذي أُطلق عليه "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"، حيث انطلق عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بعد أن تم توزيع المتسابقين إلى ست مناطق ألوان، هي: الزرقاء، والصفراء، والحمراء، والخضراء، والبرتقالية، والوردية.

 

وغادر المتسابقون خط البداية على دفعات ليتسنى للجميع الإستمتاع بالفعاليات بكل سهولة، كما منح أول الواصلين إلى خط النهاية ميدالية السباق مع حزمة من الألوان، والفرصة في المشاركة في مهرجان الفوز الذي يزخر بالموسيقى، والعروض الاحتفالية، والألعاب، والمرح، والباعة المتجولين، والمزيد من التراشق الممتع بالألوان التي صنعت تركيبة لونية فريدة من نوعها، وثقها المشاركون في لحظات لا تنسى.

 

كما يُعَد فرصة مثالية لتخليد لحظات المشاركين، ومناسبة للاحتفاء بالصحة والسعادة. وهو عبارة عن سباق دون توقيت ينغمس فيه آلاف المتسابقين من رؤوسهم حتى أقدامهم بألوان مختلفة على مضمار طوله خمسة كيلومترات، وذلك قبل بلوغهم خط النهاية للفوز بميدالياتهم.

 

 

 


السعودية

جدة

سباق الالوان

الرياض

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