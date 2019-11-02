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افتتاح الدورة التدريبية لمعلمى التربية الدينية بأكاديمية الأوقاف.. اليوم

السبت، 02 نوفمبر 2019 02:00 ص
افتتاح الدورة التدريبية لمعلمى التربية الدينية بأكاديمية الأوقاف.. اليوم أكاديمية الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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تشهد أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة ٦ أكتوبر افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية بحضور وزيري الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام العاشرة من صباح اليوم السبت.

ويعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة .

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (4) مدارس علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى (282) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطى.

أكدت وزارة الأوقاف، اجتياز 100 إمام وواعظة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية للدفعة الأولى.وأعلنت وزارة الأوقاف، أسماء 263 إماما لهم حق المقابلة النهائية فى المسابقة الثقافية الكبرى، حيث تطلق الوزارة عدة مسابقات ودورات تدريبية لتنمية الجانب العلمى للدعاة.

 

 


وزاره الاوقاف

التربية والتعليم

تدريب معلمى التربية الدينية

اكاديمية الاوقاف

دورة تدريبية

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