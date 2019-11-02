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استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 3 آخرين فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:52 ص
استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 3 آخرين فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة القصف الإسرائيلى على غزة - أرشيفية
غزة (أ ش أ)

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استشهد شاب فلسطينى وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية، على عدة مناطق فى قطاع غزة الليلة الماضية.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى ناصر فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، باستشهاد الشاب أحمد محمد الشحرى، 27 عاماً، جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلاً مجاوراً غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعاً وممتلكات للمواطنين فى مختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها وألحقت أضراراً جسيمة فيها بدعوى الرد على إطلاق قذائف محلية من غزة على المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وقصفت طائرات حربية من نوع "إف 16" بعدة صواريخ مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق وغرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار فى منازل المواطنين المجاورة لها وبث حالة من الخوف فى صفوف الأطفال الآمنين.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع فى محافظة الوسطى، خاصة غرب مدينة دير البلح، إضافةً إلى قصف مواقع فى مدينة خان يونس جنوب القطاع وغرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أوقع دمارا وخرابا فيها وبممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

 

 


فلسطين

فلسطين المحتلة

قصف اسرائيلى

دير البلح

غارة جوية

خان يونس

غزة

قطاع غزة

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