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استجابة لـ"اليوم السابع" فاعل خير يسدد دين أسرة فقيرة وجزء من علاج ابنها المريض

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:01 م
استجابة لـ"اليوم السابع" فاعل خير يسدد دين أسرة فقيرة وجزء من علاج ابنها المريض اسرة فقيرة أرشيفية
كتب الأمير نصرى

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استجابة لما نشر باليوم السابع تحت عنوان "فيديو وصور.. أفاعى وثعابين وعقارب تحاصر أسرة تسكن فى عشة بالسلام .. الأم: نقيم فيها منذ 20 عاما وابنى مصاب بالغضروف ومديونون بـ10 آلاف جنيه.. وتؤكد: "نفسى فى شقة وكشك أو تروسيكل نعيش منه وتجهيز بنتى العروسة".

تبرع فاعل خير بـ 10 آلاف جنيه للأم والتى تقيم بأول شارع جمال عبد الناصر بطريق جسر السويس، منها 5 آلاف جنيه لسدادها لديون جارتها، و5 آلاف أخرى لجزء من علاج ابنها المريض بالغضروف، وشكرت الأم فاعل الخير داعية له بالبركة والرزق كما شكرت اليوم السابع الذى نشر قصتها وساهم فى إيصال صوتها.

وطالبت الأم أهل الخير مساعدتها فى تجهيز ابنتها واستكمال علاج ابنها المريض بالغضروف.

كانت أسماء عبد المالك محمد، عبرت عن مأساتها لليوم السابع وقالت: "أنا لا أملك من الدنيا شىء أعول 5 أبناء ولدين و3 بنات ونقيم فى عشة تحيطها الثعابين والأفاعى والعقارب والحشرات وحتى ونحن جالسون فى أمان الله تتساقط علينا الثعابين فجأة فنجرى مفزوعين منهم، حتى الأطفال يصرخون".

وأضافت أسماء: "ابنى الأكبر محمد، مصاب بالغضروف منذ عامين وﻻ يوجد مصدر رزق له ويحتاج لإجراء عملية بالفقرتين الرابعة والخامسة كما أننى مديونة بـ10 آلاف جنيه، اشتريت بهم علاج لابنى وتحاليل وعلاج الشفة الأرنبية لها وشراء طعام لأبنائى".

وأكدت السيدة والدموع تملأ عينيها: "تقدم لابنتى شاب لخطبتها ولكن بسبب ظروفنا الصعبة رفضت العريس لأنه لا نملك أى شىء لإتمام خطبتها وﻻ تجهيزها ونحن نقيم فى هذه العشة منذ 20 عاما وحى السلام طلب منى مبلغ 5 آلاف جنيه لإعطائنا شقة بعمارات العشوائيات، ولكن لا نملك حتى 50 جنيها ولم نجد أى جمعية خيرية تساعدنا".

للتواصل ت 01127094886

 

 


طريق جسر السويس

عمارات العشوائيات

الشفه الارنبيه

الغضروف

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