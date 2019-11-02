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إيران تبرم اتفاقا مبدئيا لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:43 م
إيران تبرم اتفاقا مبدئيا لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية سوريا
رويترز

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن إيران أبرمت اتفاقا مبدئيا مع سوريا اليوم السبت ، لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية حيث تسعى طهران لتعميق دورها الاقتصادي في سوريا بعد أعوام الأزمة السورية.

 

وذكرت الوكالة أن وزيري الكهرباء في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في طهران تشمل تشييد محطات كهرباء وخطوط نقل وتقليص الخسائر في شبكة الكهرباء السورية وإمكانية ربط شبكة الكهرباء بالبلدين عبر العراق.

 

ولم يذكر التقرير قيمة الاتفاق. ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي قوله إن شبكة الكهرباء السورية تعرضت لتلفيات بنسبة 50 بالمائة مضيفا أن "دور إيران مهم" في إعادة بنائها.

 

وتتطلع الحكومة السورية إلى أن تلعب البلدان الصديقة مثل إيران وروسيا والصين دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد مع قرب دخول الأزمة السوية عامها التاسع.

 

ومنذ 2012 على الأقل تقدم إيران دعما عسكريا مهما لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد مما ساعد نظامه في استعادة السيطرة على أنحاء من البلاد. ويقول خبراء إيرانيون إن طهران تأمل الآن أن تحصد مكاسب مالية.

 

 


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سوريا

بشار الاسد

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كهرباء سوريا

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