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إكسترا نيوز: دعوات لبنانية لإعادة تسمية الحريري رئيسا للحكومة

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:31 م
إكسترا نيوز: دعوات لبنانية لإعادة تسمية الحريري رئيسا للحكومة سعد الحريرى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن هناك دعوات لبنانية لإعادة تسمية سعد الحريرى رئيسا للحكومة رغم إعلانه استقالته من منصبه على إثر المظاهرات المندلعة فى لبنان.

وقالت القناة، إن نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى أكد أهمية أن يتم تسمية سعد الحريرى لتشكيل حكومته المقبلة حيث إن سعد الحريرى هو الأقوى سياسيا فى الكتلة السنية .

وأشار نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى، إلى أن جميع الفرقاء والقوى السياسية فى لبنان على اختلاف توجهاتهم لا يمانعون ولا يجدون سببا يحول دون عودة سعد الحريرى لمنصبه خاصة أنه لم يجهر بعكس ذلك.


لبنان

سعد الحريرى

الحكومه اللبنانيه

مظاهرات

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