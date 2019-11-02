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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور البرتقال يبدأ من 2 جنيه واليوسفى من 5 جنيهات

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:11 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور البرتقال يبدأ من 2 جنيه واليوسفى من 5 جنيهات فاكهة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-11-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو

وتراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30_50%.


اسعار الفاكهة

اسعار البرتقال

اسعار الجوافة

اسعار البلح

سوق العبور

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