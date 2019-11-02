أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور البرتقال يبدأ من 2 جنيه واليوسفى من 5 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-11-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو .