أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور البرتقال يبدأ من 2 جنيه واليوسفى من 5 جنيهات

وتراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها.
كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30_50%.
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